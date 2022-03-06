«Мы будем бороться за вашу честь, за выше право». Министр спорта РФ обратился к российским паралимпийцам

Министр спорта РФ Олег Матыцин обратился к российским спортсменам, которые вернулись из Пекина, где должны были выступить на Паралимпийских играх.

«Вы завоевали право выступать на Олимпийских играх. Вы доказали всему миру, что нет выше принципов, чем принципов дружбы. Мы будем бороться за вашу честь, за выше право. Мы должны быть сильными, мы должны быть вместе. Мы приняли решение, чтобы провести Паралимпийский игры «Мы вместе», которые состоятся в Ханты-Мансийске. Удачи вам, побед и здоровья!» — заявил Матыцин.

2 марта Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако затем организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.