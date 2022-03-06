Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Сегодня, 16:12

«Мы будем бороться за вашу честь, за выше право». Министр спорта РФ обратился к российским паралимпийцам

Министр спорта РФ обратился к российским паралимпийцам
Владимир Пушкарев
,  
Мария Куцубеева

Министр спорта РФ Олег Матыцин обратился к российским спортсменам, которые вернулись из Пекина, где должны были выступить на Паралимпийских играх.

«Вы завоевали право выступать на Олимпийских играх. Вы доказали всему миру, что нет выше принципов, чем принципов дружбы. Мы будем бороться за вашу честь, за выше право. Мы должны быть сильными, мы должны быть вместе. Мы приняли решение, чтобы провести Паралимпийский игры «Мы вместе», которые состоятся в Ханты-Мансийске. Удачи вам, побед и здоровья!» — заявил Матыцин.

2 марта Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако затем организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.

Олег Матыцин
5
0
Читайте также
Футболисты сборной России, которые, вероятно, уже не сыграют на ЧМ
Победа «плохиша» Ковингтона, радость Хабиба за брата и обидное поражение Уланбекова: итоги UFC 272, где все еще можно встретить россиян
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мы гордимся вами, спасибо». Немов обратился к российским паралимпийцам

«Рады, что вы высоко держите голову в этих обстоятельствах». Лукин обратился к паралимпийцам
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости