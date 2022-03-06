«Мы гордимся вами, спасибо». Немов обратился к российским паралимпийцам

Немов обратился к российским паралимпийцам, которые вернулись из Пекина в Москву

Четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов обратился к паралимпийцам, которые сегодня вернулись из Пекина в Москву.

—Для меня большая честь приветствовать вас. Непростая ситуация. Для меня, человека, который знает спорт, я понимаю ситуацию. Вы люди, которые дарят миллионам на нашей планете такую надежду. Я рад, что у меня есть возможность сказать вам спасибо! Приветствуем вас на Родине. Мы думали, что будем вас встречать в другой атмосфере. Мы гордимся вами, спасибо вам. Вы наши настоящие герои.

Вам не дали выступить и я знаю, насколько сложно быть на международной арене, когда вмешивается политика. Все мы понимаем, что ситуация очень тяжелая, — сказал Немов.

Напомним, что 2 марта Международный паралимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Играх в Пекине в нейтральном статусе, но на следующий день изменил свое решение и запретил спортсменам выступать на Паралимпиаде.

Паралимпиада в Пекине проходит с 4 по 13 марта.