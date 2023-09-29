Колобков о допуске россиян на Паралимпиаду-2024: «Наши ребята это заслужили. Удивлен, что это не произошло раньше»

Бывший министр спорта России Павел Колобков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российские паралимпийцы смогут выступить на Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

«Когда впервые российскую паралимпийскую сборную отстранили, это было еще в году 2015-2016, для всего мирового спорта это было очень тяжелое и огорчительное решение. Никто не мог представить, что такое вообще может произойти с нашими паралимпийцами. Очень рад, что наши паралимпийцы смогут принять участие в Играх. Удивлен, что их возвращение не произошло раньше», — сказал Колобков «СЭ».

Павел Колобков считает, что первый шаг к полноценному восстановлению паралимпийского спорта России сделан.

«Естественно, решение о выступлении без флага и гимна — очень странное решение, но в любом случае оно точно не связано ни с какими уставными и нормативными документами международного паралимпийского движения. Надеюсь, наши спортсмены будут участвовать без всяких дискриминационных условий. Наш паралимпийский спорт — лидер международного паралимпийского движения, без наших спортсменов оно просто бессмысленно. За участие с государственной символикой надо бороться. Ну а так, конечно, участвовать надо, наши паралимпийцы заслужили это своими результатами. Это пример правильного решения и для олимпийского движения. Надеюсь, что обойдется без странных акций со стороны различных олимпийских комитетов других стран, и что они будут думать не только о политике, а все-таки о своих спортсменах и спорте», — добавил Колобков.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. На Играх в Токио в 2021 году россияне также участвовали в нейтральном статусе, они завоевали 118 медалей — 36 золотых, 33 серебряные, 49 бронзовых.