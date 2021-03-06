Паралимпийский комитет России утвердил наименование и эмблему российских команд
10:27
Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) утвердил наименование паралимпийских команд России и отправил их на согласование в Международный паралимпийский комитет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПКР.
Название команд российских спортсменов утверждено как ПКР или RPC на английском языке.
Ближайшие Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября в Токио (Япония). Игры должны были состояться летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...