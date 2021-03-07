Российские паралимпийцы завоевали 136 лицензий на Игры в Токио

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рыжков заявил, что российские паралимпийцы завоевали 136 лицензий в 13 видах спорта для участия на Играх в Токио.

«На сегодняшний день российские спортсмены завоевали 136 лицензий для участия в Играх, что соответствует 174 спортсменам в 13 видах спорта. Планируется, что российские атлеты примут участие в 19 видах спорта из 22», — приводит ТАСС слова Рыжкова.

Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября. Российские спортсмены лишены возможности выступать под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх до 16 декабря 2022 года в связи с решением CAS.