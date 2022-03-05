Паралимпийская чемпионка из США Мастерс заявила, что ей очень обидно за россиян в Пекине

Обладательница первой золотой медали в биатлоне на Паралимпиаде 2022 года американка Оксана Мастерс заявила, что испытывает чувство обиды за российских и белорусских спортсменов, которые оказались лишены возможности выступать на Играх в Китае.

«Сейчас мне очень обидно за русских и белорусских спортсменов. Один раз ко мне подошли русские в столовой, они плакали, потому что очень хотели соревноваться. Я бы хотела жить в мире, где каждый отдельный спортсмен, из каждой отдельной страны мира имел бы возможность соревноваться не против друг друга, а вместе друг с другом», — приводит ТАСС слова американки, имеющей украинские корни.

32-летняя Мастерс родилась на Украине и носила при рождении фамилию Бондарчук. В возрасте семи лет она была удочерена американкой Гей Мастерс.

На Паралимпийских играх 2018 года в Южной Корее Мастерс выиграла две золотые награды в лыжных гонках и две серебряные — в биатлоне. На летней Паралимпиаде в Токио спортсменка стала двукратной чемпионкой в велогонках на шоссе.