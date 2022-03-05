Чернышенко поручил провести игры для паралимпийцев в Ханты-Мансийске

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил министерствам спорта и финансов совместно с правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры проработать вопрос организации паралимпийских игр «Мы вместе.Спорт».

«У нас есть все необходимое, чтобы организовать честные и яркие соревнования для паралимпийцев по всем видам спорта, представленным в программе Игр в Пекине, — приводит слова Чернышенко «РИА Новости». — На турнире в Ханты-Мансийске будут фиксироваться спортивные результаты, отмечаться рекорды, а по итогам вручены медали победителям и призерам. Спортсмены не должны лишаться того спортивного праздника, к которому они готовились в течение нескольких лет. Необходимо также сохранить размер вознаграждения победителям и призерам, каким оно планировалось по итогам Игр в Пекине — 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей за серебряную и 1,7 млн рублей за бронзовую, а также выплаты тренерам и специалистам. Важно, что соревнования пройдут с российским флагом и гимном и в обстановке всемерной поддержки».