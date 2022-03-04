Журова объяснила, почему невозможно оспорить недопуск ПКР на Паралимпиаду-2022

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» судебные разбирательства Паралимпийского комитета России (ПКР) с Международным паралимпийским комитетом (МПК).

«Олимпийский комитет имеет более четкие документы. Есть Олимпийская хартия. Пьер де Кубертен понимал, что будут политические манипуляции, поэтому еще в начале создания комитета были заложены юридические нормы. МОК даже сейчас свое решение только рекомендовал, чтобы в случае чего к нему не было вопросов. А дальше общественные организации все берут на себя, в том числе и Паралимпийский комитет. В них документы прописаны не так точно. В свое время это был просто фестиваль людей с ограниченными возможностями, а не серьезным соревнованием. Раз мы фестиваль, то делаем, что хотим, и юридические моменты могут быть расплывчатыми», — сказала Журова «СЭ».

Также олимпийская чемпионка по конькобежному спорту оценила идею о создании независимого Паралимпийского комитета.

«Можем, но мы там будем вдвоем с белорусами? Китай не выйдет из МПК. Можно сделать предложение ввести новые нормы. Было бы интересно посмотреть, какие бы страны вошли в эту организацию. Вопрос, насколько это будет легитимно, ведь у нас проблема с аккредитацией антидопинговой лабораторией. Для создания нового Паралимпийского комитета нам надо делать новую систему наподобии ВАДА и при этом надеяться на доверие всего мира. Без нормального допинг-контроля соревнования будут незаконны», — добавила Журова.

В официальном пресс-релизе ПКР объявил о невозможности оспорить решение МКР о недопуске российских спортсменов на Паралимпиаду-2022 в Пекине. В Конституции Международного паралимпийского комитета отсутсвует арбитражная оговорка, а также есть пункт, позволяющий отстранить любого спортсмена от соревнования без указания причин в любое время.