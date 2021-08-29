Россиянин Тарасов взял бронзу в беге на 100 метров на Паралимпиаде
15:28
Россиянин Роман Тарасов взял бронзовую медаль в беге на 100 метров на Паралимпиаде в Токио.
Золото выиграл Салум Кашафали из Норвегии. Серебро в активе американца Ноа Мэлоуна.
Легкая атлетика.
Мужчины. 100 м
1. Салум Кашафали (Норвегия)
2. Ноа Мэлоун (США)
3. Роман Тарасов (Россия)
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