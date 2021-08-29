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Россиянин Тарасов взял бронзу в беге на 100 метров на Паралимпиаде

15:28

Россиянин Роман Тарасов взял бронзовую медаль в беге на 100 метров на Паралимпиаде в Токио.

Золото выиграл Салум Кашафали из Норвегии. Серебро в активе американца Ноа Мэлоуна.

Легкая атлетика.

Мужчины. 100 м

1. Салум Кашафали (Норвегия)

2. Ноа Мэлоун (США)

3. Роман Тарасов (Россия)

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Екатерина Савостина все материалы автора

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