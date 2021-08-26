Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 26 августа

В четверг, 26 августа, проходит очередной день Паралимпийских игр в Токио. Медальный зачет — здесь.

Сегодня российские паралимпийцы завоевали уже три золотые медали: Михаил Асташов (велоспорт), Андрей Калина (плавание) и Александр Кузюков (фехтование на колясках).

Всех российских медалистов 25 августа можно посмотреть здесь.

Паралимпийские игры-2020. Все медали сборной России 26 августа

Велоспорт — Трек

Мужчины. Гонка преследования, 3000 м

1. Михаил Асташов (Россия)

2. Тристен Чернов (Канада)

3. Ли Джангу (Китай)

Плавание.

Мужчины. 100 м вольный стиль

1. Такаюки Сузуки (Япония)

2. Луиджи Беггиато (Италия)

3. Роман Жданов (Россия)

Плавание.

Мужчины. 200 м комплекс

1. Нельсон Криспин (Колумбия)

2. Андрей Граничка (Россия)

3. Джиа Хонккуан (Китай)

Плавание.

Мужчины. 100 м брасс

1. Стефано Раймонди (Италия)

2. Артем Исаев (Россия)

3. Дмитрий Бартасинский (Россия)

Плавание.

Мужчины. 100 м спина

1. Игорь Боки (Белоруссия)

2. Николас Турбайд (Канада)

3. Владимир Сотников (Россия)

Фехтование на колясках

Мужчины. Шпага, индивидуальное первенство

Максим Шабуров — серебро

Плавание.

Мужчины. 100 м брасс

1. Андрей Калина (Россия)

2. Оскар Салгуэро (Испания)

3. Янг Гуанлон (Китай)

Фехтование на колясках

Мужчины. Шпага, индивидуальное первенство

Александр Кузюков — золото

Плавание.

Женщины. 100 м брасс

1. Эллен Кин (Ирландия)

2. Софи Паско (Новая Зеландия)

3. Аделина Разетдинова (Россия)