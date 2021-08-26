Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 26 августа
В четверг, 26 августа, проходит очередной день Паралимпийских игр в Токио. Медальный зачет — здесь.
Сегодня российские паралимпийцы завоевали уже три золотые медали: Михаил Асташов (велоспорт), Андрей Калина (плавание) и Александр Кузюков (фехтование на колясках).
Всех российских медалистов 25 августа можно посмотреть здесь.
Паралимпийские игры-2020. Все медали сборной России 26 августа
Велоспорт — Трек
Мужчины. Гонка преследования, 3000 м
1. Михаил Асташов (Россия)
2. Тристен Чернов (Канада)
3. Ли Джангу (Китай)
Плавание.
Мужчины. 100 м вольный стиль
1. Такаюки Сузуки (Япония)
2. Луиджи Беггиато (Италия)
3. Роман Жданов (Россия)
Плавание.
Мужчины. 200 м комплекс
1. Нельсон Криспин (Колумбия)
2. Андрей Граничка (Россия)
3. Джиа Хонккуан (Китай)
Плавание.
Мужчины. 100 м брасс
1. Стефано Раймонди (Италия)
2. Артем Исаев (Россия)
3. Дмитрий Бартасинский (Россия)
Плавание.
Мужчины. 100 м спина
1. Игорь Боки (Белоруссия)
2. Николас Турбайд (Канада)
3. Владимир Сотников (Россия)
Фехтование на колясках
Мужчины. Шпага, индивидуальное первенство
Максим Шабуров — серебро
Плавание.
Мужчины. 100 м брасс
1. Андрей Калина (Россия)
2. Оскар Салгуэро (Испания)
3. Янг Гуанлон (Китай)
Фехтование на колясках
Мужчины. Шпага, индивидуальное первенство
Александр Кузюков — золото
Плавание.
Женщины. 100 м брасс
1. Эллен Кин (Ирландия)
2. Софи Паско (Новая Зеландия)
3. Аделина Разетдинова (Россия)
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