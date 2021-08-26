Кузюков рассказал, как судорога помогла ему победить в финале Паралимпиады в Токио

Судорога в конце финального поединка на Паралимпийских игр в Токио позволила взять паузу российскому шпажисту Александру Кузюкову, осмыслить происходящее и в итоге одержать победу.

В финальном поединке россиянин победил бразильца Жоване Гиссоне со счетом 15:8. Эта золотая медаль стала первой для российских фехтовальщиков на Паралимпиаде в Токио. Спортсмены выступали в категории В, где представлены фехтовальщики, которые не имеют возможности полностью контролировать туловище или руку для фехтования.

«К концу на нервной почве судорога свела [ногу], я попросил секунду перерыва, совладал с ней, и, если честно, даже воспользовался ситуацией, — цитирует ТАСС Кузюкова. — Соперник начал меня чуть-чуть подгонять, поэтому я сделал перерыв, осмыслил. Да, было больно, но даже в этот момент я думал, что делать, ведь не просто же говорят, что фехтование — это быстрые шахматы».

«Братцы, я очень счастлив, мне даже не верится в произошедшее, — отметил Кузюков. — Это была сложная победа, я очень долго к ней шел, и сегодня, наверное, я самый счастливый человек, потому что я прошел трех чемпионов Игр, чтобы выиграть свое первое золото, первое золото России в фехтовании, надеюсь, не последнее».