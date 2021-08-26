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Российский шпажист Кузюков выиграл золото на Паралимпийских играх в Токио

13:53

Российский шпажист Александр Кузюков выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в фехтовании на колясках.

В финале он победил бразильца Жоване Гиссоне со счетом 15:8.

Кузюков выступает в категории В, где спортсмены не могут полностью контролировать туловище или руку для фехтования.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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Роман Шишов все материалы автора

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