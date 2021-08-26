Российский шпажист Кузюков выиграл золото на Паралимпийских играх в Токио
13:53
Российский шпажист Александр Кузюков выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в фехтовании на колясках.
В финале он победил бразильца Жоване Гиссоне со счетом 15:8.
Кузюков выступает в категории В, где спортсмены не могут полностью контролировать туловище или руку для фехтования.
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
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