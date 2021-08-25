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Паралимпиада-2020: все медали сборной России 25 августа

15:45
Дарья Пикалова. Фото Getty Images
Дарья Пикалова. Фото Getty Images

В среду, 25 августа, на Паралимпийских играх были разыграны 24 комплекта наград. Медальный зачет — здесь.

В первый день Игр сборная России взяла шесть медалей. Золото в плавании выиграли: Роман Жданов (50 метров брассом), Валерия Шабалина (100 метров баттерфляем) и Анастасия Гонтарь (50 метров вольным стилем).

Андрей Николаев завоевал серебро в плавании вольным стилем на 100 метров. Бронзовые медали — у Владимира Даниленко (100 метров на спине) и Дарьи Пикаловой (100 метров баттерфляем).

Паралимпийские игры-2020. Все медали сборной России 25 августа

Плавание. Мужчины. 50 м, брасс

1. Роман Жданов (Россия)

2. Мигель Луке (Испания)

3. Такаюки Сузуки (Япония)

Плавание. Женщины. 100 м, баттерфляй

1. Валерия Шабалина (Россия)

2. Пейдж Леонхардт (Австралия)

3. Руби Шторм (Австралия)

Плавание. Женщины. 50 м, вольный стиль

1. Анастасия Гонтарь (Россия)

2. Шанталль Зийдервельд (Нидерланды)

3. Аурелия Ривар (Канада)

Плавание. Мужчины. 100 м, вольный стиль

1. Бен Пофем (Австралия)

2. Андрей Николаев (Россия)

3. Димостенис Михаленцакис (Греция)

Плавание. Мужчины. 100 спина

1. Альберто Абарза (Чили)

2. Габриэль дос Сантос (Бразилия)

3. Владимир Даниленко (Россия)

Плавание. Женщины. 100 м, батерфляй

1. Карлотта Джилли (Италия)

2. Алессия Берра (Италия)

3. Дарья Пикалова (Россия)

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Александр Кравченко все материалы автора

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