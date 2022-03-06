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Паралимпиец Полухин: «Игры в Пекине были очень долгожданные и мы готовы были сражаться за страну на Олимпиаде»

Полухин прокомментировал отстранение паралимпийской сборной России от Игр-2022 в Пекине
Мария Куцубеева
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Владимир Пушкарев

Биатлонист и лыжник Николай Полухин прокомментировал отстранение паралимпийской сборной России от Игр-2022 в Пекине.

«Мы рады всей командой, что вы нас так тепло встречаете. Игры в Пекине были очень долгожданные. Мы готовы были сражаться за нашу страну на Олимпиаде. Наша команда узнала неожиданно о решении. Мы рады, что для нас будут организованы соревнования «Мы вместе». Я буду участвовать. Мы гордимся нашей страной!» — сказал Полухин.

Сегодня, 6 марта, паралимпийская сборная России прилетела в Москву из Пекина.

Напомним, что 2 марта Международный паралимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Играх в Пекине в нейтральном статусе, но на следующий день изменил свое решение и запретил спортсменам выступать на Паралимпиаде.

Паралимпиада в Пекине проходит с 4 по 13 марта.

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