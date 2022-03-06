Паралимпийский чемпион Терентьев заявил, что МПК потерял свой авторитет из-за отстранения российских спортсменов от Игр в Пекине

Паралимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев обратился к российским спортсменам, которые вернулись из Пекина в Москву.

— Мы все вами гордимся. Вы единая и сильная команда. Конечно, все это печально и противно. Международная организация потеряла свой авторитет. Было логично и правильно организовать игры «Мы вместе». Паралимпийское движение теперь будет развиваться в России. Я приглашаю всех, кто сильный, приехать соревноваться с сильными в Ханты-Мансийске. Весь мир будет с нами. Ребята, большое вам спасибо! Я понимаю, что вам тяжело, но нужно двигаться дальше. Спорт надо развивать, чтобы мир становился добрее, — сказал Терентьев.

Напомним, что 2 марта Международный паралимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Играх в Пекине в нейтральном статусе, но на следующий день изменил свое решение и запретил спортсменам выступать на Паралимпиаде.

Паралимпиада в Пекине проходит с 4 по 13 марта.