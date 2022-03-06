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Российская биатлонистка и лыжница Кочерова: «Мы было ошарашены решением МПК»

Биатлонистка и лыжница Кочерова прокомментировала решение МПК по укчастию России в Паралимпиаде
Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Российская биатлонистка и лыжница Наталья Кочерова поблагодарила за поддержку после возвращения с Паралимпиады в Пекине.
«Хочу сказать вам спасибо! Ваша поддержка очень важна для нас. Мы было ошарашены решением МПК, — отметила Кочерова. — Мы надеемся, что в будущем такое не повторится. Для нас спорт — образ жизни, чем мы вдохновляемся. Лишить нас этого все равно, что запретить дышать. Спасибо, что организовываете для нас игры «Мы вместе». Когда мы пели гимн в олимпийской деревне, это нас вдохновило. Мы гордимся своей страной и будем продолжать защищать ее на международной арене».

2 марта Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако затем организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.

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