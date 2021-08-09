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Матыцин: «Перед сборной России не ставят медальных планов на Паралимпийских играх»

12:56
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Министр спорта Олег Матыцин рассказал о планах сборной России на Паралимпийские игры в Токио (Япония).

«Не ставим медальных планов и задач. Главное, чтобы спортсмены были здоровы и в тяжелых условиях, а это и климатические условия, и все сложности, связанные с ковидом, показали максимум своих возможностей в честной борьбе, показали, что они достойные сыны и дочери нашей страны», — цитирует Матыцина ТАСС.

Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12088435

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Виктория Кравченко все материалы автора

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