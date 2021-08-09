Рожков: «Российская команда готова показать на Паралимпийских играх достойный результат»

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о планах сборной России на Паралимпийских играх в Токио (Япония).

«Команда полностью готова к тому, чтобы выступить на Паралимпийских играх и показать достойные результаты. Все живы-здоровы, правительство помогло с организацией для команды вылетов в Токио, мы обеспечены всем инвентарем, формой. Определенный оптимизм есть, недавно закончились чемпионаты Европы по плаванию и легкой атлетике, ребята очень успешно выступили. Думаю, сделаем праздник для страны своими достижениями и результатами», — цитирует Рожкова ТАСС.

Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября.