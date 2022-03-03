Почетный президент ОКР Тягачев отреагировал на отстранение россиян от участия в Паралимпиаде

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета отстранить российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине.

«Этот ком будет катиться очень долго, потому что Томас Бах не влияет ни на что — он под Америкой, ВАДА под Америкой. Это очень плохая информация», — приводит «Газета.Ru» слова Тягачева.

Сегодня, 3 марта, МПК изменил свое изначальное решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде в Пекине.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.