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Сегодня, 11:44

Почетный президент ОКР Тягачев отреагировал на отстранение россиян от участия в Паралимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета отстранить российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине.

«Этот ком будет катиться очень долго, потому что Томас Бах не влияет ни на что — он под Америкой, ВАДА под Америкой. Это очень плохая информация», — приводит «Газета.Ru» слова Тягачева.

Сегодня, 3 марта, МПК изменил свое изначальное решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде в Пекине.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/paralymp-2022/news/2022/03/03/17373367.shtml
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