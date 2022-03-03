Чернышенко: «Решения МОК и МПК в отношении российского спорта являются дискриминационными»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что односторонние решения международных спортивных организаций являются дискриминационными в отношении российских спортсменов и организаторов крупных турниров на территории России.

«Сегодня мы все находимся под беспрецедентным давлением, многие решения принимаются вопреки здравому смыслу, — приводит слова Чернышенко ТАСС. — Но главное — разрушается гуманитарная миссия спорта. Сегодня стало известно, что Международный паралимпийский комитет все-таки отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх в Пекине. Это решение носит дискриминационный характер и нарушает принципы гуманизма, учитывая еще и тот факт, что наши спортсмены уже находятся в Пекине».

Вице-премьер РФ заявил о необходимости оспорить решение Международного паралимпийского комитета в Спортивном арбитражном суде.

«Считаю необходимым оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде. Прошу олимпийский комитет подготовить подробную информацию о сложившейся ситуации в отношении каждой общероссийской федерации, оценить риски по исключениям, запрету на участие российских спортсменов и оперативно направить в правительство», — сказал он.

Сегодня, 3 марта, Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.

Напомним, вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявлял о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе. Решение было изменено после специально созванного заседания правления Международного паралимпийского комитета.