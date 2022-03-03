Бывший президент Паралимпийского комитета России прокомментировал решение отстранить россиян от Паралимпиады

Бывший президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине.

«На Международный паралимпийский комитет было оказано серьезное давление извне, и оно, к сожалению, оказалось эффективным. Одним из базовых принципов спортивного движения является аполитичность и неучастие в политических делах.



Как известно, роль Паралимпийского комитета и спортсменов-участников в политических событиях в мире — нулевая. МПК вместе с МОК уже устроили «чистки» и исключили всех российских делегатов, которые имели хоть какое-то отношение к политическим процессам в России.



Знаю, что сейчас рассматривается вариант с обращением в спортивный арбитражный суд для восстановления справедливости. Мы можем действовать только в рамках законных процедур. К иным методам мы прибегать не можем и не хотим. Инстанцией, которая может сейчас оспорить это решение, является кассационный суд или даже уголовные суды. Эти вопросы сейчас изучаются с помощью юристов», — приводит РБК слова Лукина.

Вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако сегодня организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.