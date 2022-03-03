Алина Кабаева: «Отношение к России является самой позорной страницей в истории мирового спорта»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева заявила, что отношение к России со стороны международных спортивных организаций является самой позорной страницей в истории мирового спорта.

«Считаю, что более позорной страницы в истории мирового спорта не было никогда. Руководство многих международных спортивных организаций давно и под разными предлогами занимается совершенно неспортивными делами. Теперь это перестали скрывать. Их «забота» о мире так же лицемерна, как и борьба за чистый спорт.

Они не беспокоились и не отстранили от соревнований ни одну страну, которая участвовала в уничтожении сотен тысяч мирных людей в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии. Но спортивных чиновников очень разозлило, когда Россия решила защитить Донбасс и Луганск от нацистов", — приводит ТАСС слова Кабаевой.

Также она подчеркнула, что «лицемерие высших спортивных чиновников имеет давнюю историю».

«Международный олимпийский комитет отнял у российских спортсменов, которые участвовали в Олимпиаде в Сочи, выигранные медали и пожизненно дисквалифицировал. Без каких-либо реальных доказательств! Но Спортивный арбитражный суд оправдал спортсменов и заставил МОК вернуть медали. Кто-нибудь из этих организаций — МОК, ВАДА и прочие обвинители — извинился перед нашими спортсменами? Как могли вы не заметить, что 28 спортсменов были полностью оправданы судом?

Вы так старались унизить россиян, запретили наши символы, флаг и гимн. На всех соревнованиях рассматривали российских спортсменов под микроскопом. За три молекулы, которые ни на что не влияют, тут же отстраняли их от соревнований. А мы все равно побеждали! Наши успехи на следующих Олимпиадах подтвердили, что российский спорт имеет высокий уровень не за счет допинга и терапевтических исключений, а за счет таланта наших спортсменов. Россия была, остается и будет великой спортивной державой — и вы ничего не сможете с этим сделать.

Лицемерие высших спортивных чиновников — это очень мощный допинг. Он сильно влияет на успехи и качество мирового спорта. Если бы на лицемерие существовали пробы, никто из лицемеров никогда не получил бы допуска к управлению спортом высших достижений". «Я думаю, что мы переживем все запреты», — добавила Кабаева.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта Международный паралимпийский комитет допустил российских спортсменов до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе, но 3 марта изменил свое решение и отозвал допуск.