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Британская легкоатлетка возмущена критикой ее коротких трусов

07:19
Оливия Брин. Фото Twitter
Оливия Брин. Фото Twitter

Призер Паралимпиады Оливия Брин из Великобритании в соцсетях выразила недоумение по поводу замечаний, полученных от судьи на чемпионате страны в Бредфорде.

Во время соревнований по прыжкам в длину женщина-арбитр заявила 24-летней спортсменке, что ее спортивные трусы являются «слишком короткими и неуместными».

«Я выступаю в таких брифах уже много лет, они специально созданы для соревнований, — недоумевает Брин, которая с детства больна церебральным параличом. — Я намерена стартовать в них и на Паралимпиаде в Токио. Подобная ситуация заставляет меня задаться вопросом — возможны ли такие комментарии судей в отношении мужчин?»

Английская федерация легкой атлетики начала расследование инцидента, отметив, что благополучие всех участников соревнований является для нее приоритетом.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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