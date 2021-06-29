Персонал паралимпийской сборной России будет вакцинирован перед Играми в Токио
15:29
Исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков заявил, что весь персонал сборной России будет вакцинирован перед Паралимпийскими играми в Токио.
«С целью уменьшения риска распространения коронавирусной инфекции среди членов паралимпийской делегации, планирующих принимать участие в Играх, исполком ПКР принял решение об обязательной вакцинации членов делегации: официальных лиц, тренеров, специалистов, врачей, массажистов, сопровождающих инвалидов I группы, всего персонала спортсменов», — цитирует Рожкова ТАСС.
Паралимпийские летние игры 2020 в г. Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года.
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