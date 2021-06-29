Паралимпийские игры
Новости
Новости   //    Паралимпийские игры

Персонал паралимпийской сборной России будет вакцинирован перед Играми в Токио

15:29
Теги:

Исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков заявил, что весь персонал сборной России будет вакцинирован перед Паралимпийскими играми в Токио.

«С целью уменьшения риска распространения коронавирусной инфекции среди членов паралимпийской делегации, планирующих принимать участие в Играх, исполком ПКР принял решение об обязательной вакцинации членов делегации: официальных лиц, тренеров, специалистов, врачей, массажистов, сопровождающих инвалидов I группы, всего персонала спортсменов», — цитирует Рожкова ТАСС.

Паралимпийские летние игры 2020 в г. Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Англия — Германия: прогноз Николая Писарева на матч Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после незабитого пенальти и вылета Франции с Евро-2020
«Всю зарплату буду отдавать на благотворительность в помощь детям Чечни». Первое интервью Яя Туре в России
Месси – бог Европы, Дзюба – РПЛ. Насколько мы далеки от космоса?
vs
0
Офсайд