Персонал паралимпийской сборной России будет вакцинирован перед Играми в Токио

Исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков заявил, что весь персонал сборной России будет вакцинирован перед Паралимпийскими играми в Токио.

«С целью уменьшения риска распространения коронавирусной инфекции среди членов паралимпийской делегации, планирующих принимать участие в Играх, исполком ПКР принял решение об обязательной вакцинации членов делегации: официальных лиц, тренеров, специалистов, врачей, массажистов, сопровождающих инвалидов I группы, всего персонала спортсменов», — цитирует Рожкова ТАСС.

Паралимпийские летние игры 2020 в г. Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года.