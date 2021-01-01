Шампанское, девушки, семьи. Новогодние фото Роналду, Конора и других звезд

Как звезды спорта встретили Новый год. Россияне — в отдельной подборке.

Лионель Месси и его семья

Луис Суарес

Серхио Рамос

Криштиану Роналду

Дэвид Бекхэм

Джон Терри

Златан Ибрагимович

Роберт Левандовски

Халк

Артуро Видаль

Лука Модрич

Луиз Адриану

Сеск Фабрегас

Пейдж Ванзант и ее итоги 2020-го

Конор Макгрегор написал о 2021-м еще на Рождество

Доротея Вирер

Андреа Пирло

Бастиан Шванштайгер и Ана Иванович

Кильян Мбаппе

Джефферсон Фарфан

Понтус Вернблум

Гжегож Крыховяк