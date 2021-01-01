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Уютные Медведева и Шарапова, Глушаков и Коваленко у елки, Кокорин в костюме и кроссовках. Как звезды встретили Новый год

Сегодня, 12:45
Евгения Медведева, Денис Глушаков и Ксения Коваленко, Александр Кокорин с сыном. Фото Instagram
Евгения Медведева, Денис Глушаков и Ксения Коваленко, Александр Кокорин с сыном. Фото Instagram
Как звезды спорта отпраздновали Новый год.

Алина Загитова и ее итоги 2020-го

Этери Тутберидзе с дочерью Дианой Дэвис

Аделина Сотникова у елки

Сергей Семак и его большая семья

Андрей Ещенко в образе

Антон Шунин с супругой и ребенком на пляже

Валерий Карпин и его любимые

Алексей и Антон Миранчуки

Артемий Панарин и Алиса Знарок

Евгения Медведева и ее платье

Денис Глушаков и Ксения Коваленко

Мария Шарапова у камина: фото с эффектом

Юлия Ефимова и ее новый питомец

Евгений Плющенко и его близкие

Артем Дзюба с обращением от елки

Вадим Евсеев тоже у дерева

Дарья Клишина мечтает и желает

Софья Жук

Никита Нагорный и Дарья Спиридонова

Даниил Квят в образе Леонардо Ди Каприо

Федор Смолов заряжается энергией

Александр Кокорин в Дубае: костюм и кроссовки

Александр Кокорин. Фото Instagram
Александр Кокорин. Фото Instagram

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