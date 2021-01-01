Уютные Медведева и Шарапова, Глушаков и Коваленко у елки, Кокорин в костюме и кроссовках. Как звезды встретили Новый год
Сегодня, 12:45
Как звезды спорта отпраздновали Новый год.
Алина Загитова и ее итоги 2020-го
Этери Тутберидзе с дочерью Дианой Дэвис
Аделина Сотникова у елки
Сергей Семак и его большая семья
Андрей Ещенко в образе
Антон Шунин с супругой и ребенком на пляже
Валерий Карпин и его любимые
Алексей и Антон Миранчуки
Артемий Панарин и Алиса Знарок
Евгения Медведева и ее платье
Денис Глушаков и Ксения Коваленко
Мария Шарапова у камина: фото с эффектом
Юлия Ефимова и ее новый питомец
Евгений Плющенко и его близкие
Артем Дзюба с обращением от елки
Вадим Евсеев тоже у дерева
Дарья Клишина мечтает и желает
Софья Жук
Никита Нагорный и Дарья Спиридонова
Даниил Квят в образе Леонардо Ди Каприо
Федор Смолов заряжается энергией
Александр Кокорин в Дубае: костюм и кроссовки
Александр Кокорин. Фото Instagram
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