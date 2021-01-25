Россия не будет дальше судиться с ВАДА. Неужели мы все признали?

РУСАДА не будет оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о двухлетних санкциях России за махинации с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Единственной опцией, как побороться за то, чтобы ближайшие два года на Олимпиадах и чемпионатах мира наши спортсмены выступали с флагом, был иск в Федеральный трибунал Швейцарии. Это сложная, но не фантастическая история: такие иски уже бывали даже в России. Правда, успеха нам еще не приносили.

Хотя в мировой практике были и удачные кейсы: например, недавно трибунал отменил 8-летнюю дисквалификацию китайского пловца Сунь Яна. Причина интересная: один из арбитров CAS в своих соцсетях допускал антикитайские высказывания и мог быть предвзят.

После длительных размышлений (решение CAS было обнародовано еще 17 декабря, а мотивировочная часть появилась после новогодних праздников), РУСАДА все же объявило: апелляции не будет. А значит, мы косвенно признали вину. И впервые с 2015 года в судах вокруг российского спорта, наконец, поставлена точка.

Россия не собирается признаваться

— Решение РУСАДА не продолжать борьбу — единственное верное на сегодняшний день, — заявил «СЭ» депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев. — Посчитали невозможным продолжать борьбу за более мягкие санкции против российского спорта. Возможно, это будет некий компромисс, который поможет нам достичь мира и согласия с нашими партнерами из ВАДА. Надеюсь, теперь мы начнем жить жизнью чистого спорта, не оглядываясь назад. В тех условиях, когда Россию обвиняют во всех грехах и мировых проблемах, на нас смотрят особенно. Все, что связано с Россией, судьи рассматривают однобоко. Арбитры однозначно тоже политизированы, как бы мы ни хотели обратного. А основное доказательство у нас о причастности — это показания Родченкова, который сам связан с созданием запрещенных препаратов. Но ему верят — и делают это, чтобы иметь рычаг давления на российскую сторону.

Как видим, ни о каком буквальном признании вины речи не идет. РУСАДА даже отдельно объяснило, каким именно образом появились расхождения в базе Московской лаборатории и в ее версии от осведомителя ВАДА. «ВАДА не придерживалось лучших криминалистических практик и надлежащей методологии извлечения данных», — говорится в заявлении РУСАДА. Между тем именно фальсификация базы — главная причина отстранения российского спорта. Точно так же мы не признаем ни необходимость нейтрального статуса, ни лишение аккредитаций всех госчиновников, ни лишение страны права проводить международные старты.

Хорошо, что на этот раз ВАДА от нас этого и не требует. Исполняйте решение CAS, выступайте в нейтральной форме, а уж согласны вы с этим или нет — дело десятое. Похоже, история с докладом Макларена, который Россия, несмотря на жесткое давление, так и не признала, убедила наших западных визави в бессмысленности этой затеи. Но это же не повод не иметь дел с Россией и вычеркивать ее из мирового спорта.

Заинтересованы в судах могут быть только адвокаты

Судя по опубликованной мотивировочной части, российская сторона однозначно держала в уме перспективы обжалования решения CAS в швейцарском трибунале. По ходу процесса наши юристы многократно выражали сомнения в правильности процедуры выбора арбитров и опротестовывали прочие нюансы ведения дела.

Напомним, Федеральный трибунал Швейцарии мог бы отменить вердикт CAS только из-за процедурных нарушений. Саму суть дела — были ли фальсификации и кто их совершил — там даже разбирать бы не стали. То есть в глазах мирового сообщества мы в любом случае остались бы преступниками, которым чудом удалось спастись. Да и шансы на спасение опять же, как показывает опыт, были чисто теоретическими.

Есть и еще один нюанс: процессы в швейцарском трибунале, да еще с учетом пандемии и огромного количества участников процесса, могут тянуться годами. Неизвестно, что бы случилось раньше — истек бы срок нашего двухлетнего отстранения или появилось бы решение суда. Заинтересованы в апелляции могли быть разве что швейцарские юридические конторы, которые представляют интересы России. Естественно, не безвозмездно. Но похоже, теперь статья расходов «на адвокатов» в бюджете спортивных ведомств страны сократится.