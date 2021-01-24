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Ефимова греется калифорнийской зимой, теннисистка Дьяченко отдыхает в Дубае. Инстаграм недели

Сегодня, 12:15
Юлия Ефимова, Виталия Дьяченко, Конор Макгрегор. Фото Instagram
Юлия Ефимова, Виталия Дьяченко, Конор Макгрегор. Фото Instagram
Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Синхронистка Мария Шурочкина показывает идеальную растяжку.

Настало время хвалиться собственными аквадискотеками, что и делает Василий Березуцкий.

Евгения Медведева тренируется в красивых местах.

@evgeniamedvedeva99

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? оригинальный звук — EvgeniaMedo

Вот такая зима в Калифорнии. Юлии Ефимовой она определенно нравится.

Хоккеист Егор Яковлев ледяной воды не боится.

Дарья Клишина и современное искусство. Что красивее?

Очень милое фото. Лео Месси с мамой.

Диего Коста выбирает отдых под стать своему нраву.

А теннисистка Виталия Дьяченко проводит отпуск в Дубае. Нельзя не отметить ее идеальное тело.

Как бы умело Конор не медитировал, в бою с Дастином Порье ему это не помогло.

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