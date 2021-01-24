Ефимова греется калифорнийской зимой, теннисистка Дьяченко отдыхает в Дубае. Инстаграм недели
Сегодня, 12:15
Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.
Синхронистка Мария Шурочкина показывает идеальную растяжку.
Настало время хвалиться собственными аквадискотеками, что и делает Василий Березуцкий.
Евгения Медведева тренируется в красивых местах.
Вот такая зима в Калифорнии. Юлии Ефимовой она определенно нравится.
Хоккеист Егор Яковлев ледяной воды не боится.
Дарья Клишина и современное искусство. Что красивее?
Очень милое фото. Лео Месси с мамой.
Диего Коста выбирает отдых под стать своему нраву.
А теннисистка Виталия Дьяченко проводит отпуск в Дубае. Нельзя не отметить ее идеальное тело.
Как бы умело Конор не медитировал, в бою с Дастином Порье ему это не помогло.
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