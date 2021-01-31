Роналду похвастался своей невестой, Клишина с идеальным прессом, а Солдатова в ожидании 14 февраля
До лета еще далеко, но если вы скучаете по этому времени года, как Юлия Ефимова по березкам, то вот.
Хабиб знаком не только с Криштиану Роналду, в футболе у его таланта мног опоклонников, например Вирджил ван дейк из «Ливерпуля».
Между сборами Юрий Жирков отлично провел время с семьей.
Дарья Клишина во всеоружии подошла к выходным.
Криштиану Роналду со своей очаровательной подругой Джорджиной Родригес.
Как бы Конор Макгрегор не выступал в октагоне, в жизни он всегда на коне.
Александра Солдатова намекает, что скоро 14 февраля.
34-й день рождения Денис Глушаков отметил вместе с самыми близкими. Дочерьми и своей девушкой Ксенией Коваленко.
Деян Ловрен отдыхает от тяжелых тренировок на сборах не на диване, а посещая местный зоопарк.
Артем Ребров и молодые спартаковцы оккупировали ресторан известного повара Нусрета Гекче — человека, который, возможно, лучше всех в мире готовит мясо.
Помните о несостоявшемся поединке Евгения Плющенко и хореографом Алексеем Железняковым? Евгений показал, что его готовность побоксировать — не просто слова.
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