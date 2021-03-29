Теннисистка Жук продает свои фото, Клишина хвастается идеальным телом, а Ефимова радует Москву

Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Если надо, Дарья Касаткина готова сыграть за баскетбольный ЦСКА. Осталось подписать контракт.

Дарья Клишина в этом платье выглядит просто шикарно.

Игорь Акинфеев не пропускает концерты «Руки Вверх».

Теннисистка Софья Жук выложила очередной результат своей модельной карьеры, и даже указала сайт, где её фотографии можно приобрести.

Похоже, что Конор Макгрегор никогда не теряет идеальной спортивной формы.

Юлия Ефимова наконец-то порадовала солнечным фото и прекрасным телом не только Калифорнию, но и Москву.

Михаил Сергачев поздравляет Андрея Василевского, но просит в будущем быть поаккуратнее.



Пока Александр Головин находится в расположении сборной его партнеры по «Монако» показывают чудеса вождения.



Аделина Сотникова демонстрирует, что совсем не забыла фигурное катание.

Станислав Крицюк, играющий сейчас в Португалии, буквально живет в райских условиях. Никакого зимнего футбола и плохой погоды.

Пауло Дибала знает, что такое тренироваться вместе со своей собакой. Очень мешает, но не выставлять же пушистого за дверь.

Евгений Плющенко очень гордится выступлением своей ученицы Александры Трусовой на чимпионате мира по фигурному катанию.