Поцелуй Плющенко и Рудковской, Шарапова в розовом купальнике, несравненные Дэвид и Виктория Бекхэм. Звездный День святого Валентина
Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович отметились пожеланиями на немецком английском и рассчитывают быть вместе еще много-много закатов.
Андре Виллаш-Боаш тренирует (временно — нет), увлекается гонками и много чем еще. Но любовь всей его жизни — супруга.
Мария Шарапова по случаю праздника поделилась фото из очень красивого места. Под пляж и романтичное настроение был выбран розовый купальник.
Клаудио Маркизио в черно-белых цветах «Ювентуса». Но даже в этих тонах видно яркое солнце и любовь пары.
Тиагу Силва с возлюбленной излучают позитив в домашнем уюте.
Дэвид Бекхэм и Виктория: бывшая «перчинка» получает поздравления как супермама и жена.
Светлана Кузнецова на русском и английском желает всем сильной, чистой и взаимной любви.
Харри Кейн поздравляет свою семью, которую очень любит.
Доменико Кришито словно добавил подписчиков в свои крепкие объятия с супругой.
Серхио Рамос подготовил целый видеоряд из разных красивых и памятных кадров со своей женой.
Виталий Петров отмечает сразу два праздника: день рождения жены тоже 14 февраля.
Роберт Левандовски и женщина его мечты: именно жена с профессиональным подходом помогает форварду быть в топ-форме.
Давид Луиз, любимая, велосипед и фото на закате: красиво.
Евгений Плющенко и Яна Рудковская: яркое фото пары.
Андрес Иньеста с супругой и бокалом красного вина.
Данни и его большая семья заряжают добром.
Елена Веснина из нежных объятий супруга излучает тепло и хорошее настроение.
«Хоть и не признаю этот праздник...» Романтика от Тарасова и других звезд РПЛ в День святого Валентина
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