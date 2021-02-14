Поцелуй Плющенко и Рудковской, Шарапова в розовом купальнике, несравненные Дэвид и Виктория Бекхэм. Звездный День святого Валентина

Как звезды спорта отмечают один из самых популярных праздников — 14 февраля, День всех влюбленных.

Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович отметились пожеланиями на немецком английском и рассчитывают быть вместе еще много-много закатов.

Андре Виллаш-Боаш тренирует (временно — нет), увлекается гонками и много чем еще. Но любовь всей его жизни — супруга.

Мария Шарапова по случаю праздника поделилась фото из очень красивого места. Под пляж и романтичное настроение был выбран розовый купальник.

Клаудио Маркизио в черно-белых цветах «Ювентуса». Но даже в этих тонах видно яркое солнце и любовь пары.

Тиагу Силва с возлюбленной излучают позитив в домашнем уюте.

Дэвид Бекхэм и Виктория: бывшая «перчинка» получает поздравления как супермама и жена.

Светлана Кузнецова на русском и английском желает всем сильной, чистой и взаимной любви.

Харри Кейн поздравляет свою семью, которую очень любит.

Доменико Кришито словно добавил подписчиков в свои крепкие объятия с супругой.

Серхио Рамос подготовил целый видеоряд из разных красивых и памятных кадров со своей женой.

Виталий Петров отмечает сразу два праздника: день рождения жены тоже 14 февраля.

Роберт Левандовски и женщина его мечты: именно жена с профессиональным подходом помогает форварду быть в топ-форме.

Давид Луиз, любимая, велосипед и фото на закате: красиво.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская: яркое фото пары.

Андрес Иньеста с супругой и бокалом красного вина.

Данни и его большая семья заряжают добром.

Елена Веснина из нежных объятий супруга излучает тепло и хорошее настроение.

«Хоть и не признаю этот праздник...» Романтика от Тарасова и других звезд РПЛ в День святого Валентина