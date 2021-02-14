«Хоть и не признаю этот праздник...» Романтика от Тарасова и других звезд в День святого Валентина
Сегодня, 13:30
Самые романтичные признания в любви от футболистов РПЛ и их вторых половинок.
Сегодня влюбленные по всему миру отмечают День святого Валентина, говорят о своих чувствах и дарят подарки. Предлагаем посмотреть, как поздравляют своих половинок известные футболисты российских клубов.
Роман Зобнин и его супруга Рамина
В то время, как весь мир празднует католический День всех влюбленных, Николай Валуев предпочитает поздравить подписчиков с Днем Святого Трифона
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