Яркий отдых звезды тенниса Бушар в Мексике, Криштиану с девушкой залез в сугробы и другие звездные фото недели

Чем делятся известные спортсмены в соцсетях.

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс рассказал о своей свадьбе

Серхио Рамос приобрел новую лошадь для своего соотечественника Серхио Альварес Мойя

Алессандро Дель Пьеро испек вкуснейшую пиццу

Даниилу Медведеву на день рождения подарили торт с осьминогом

Скучаете по лету? Дарья Клишина не перестает делиться отличным настроением и яркими снимками

Эжени Бушар отметила День святого Валентина, принимая солнечные ванны на пляже в Мексике

А вот Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с удовольствием проводят время на заснеженных склонах Италии. И делали это до того, как после мощного снегопада подобное стало модно в Москве и ближайших к столице России регионам

Вот и Денис Глушаков выехал со сборов и попал в настоящую русскую зиму. В связи с обильными снегопадами ему пришлось расчищать территорию самому. Помогал убираться полузащитнику верный пес

Евгений Плющенко посетил Большой театр в компании супруги Яны Рудковской, сына Саши и своей подопечной Александры Трусовой

А перед этим в гостях у «Ангелов Плющенко» побывала Ольга Бузова

Вадим Евсеев отправился в Сочи и с пользой провел время в полете, читая новый выпуск «СЭ»

Футболисты «Зенита» Артем Дзюба, Магомед Оздоев и Андрей Лунев посетили частный зоопарк в Дубае, где покормили львов, жирафов, медведей и подержали огромного питона