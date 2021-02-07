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Загитова и Медведева вместе, Навка показала фото из юности, Соболев спел «Знаешь ли ты»

Сегодня, 13:30
Евгения Медведева, Иван Ургант и Алина Загитова, Татьяна Навка, Александр Соболев. Фото Instagram
Евгения Медведева, Иван Ургант и Алина Загитова, Татьяна Навка, Александр Соболев. Фото Instagram
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Чем делятся звезды спорта в соцсетях.

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