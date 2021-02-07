Загитова и Медведева вместе, Навка показала фото из юности, Соболев спел «Знаешь ли ты»

Чем делятся звезды спорта в соцсетях.

Хабиб Нурмагомедов познакомился с легендой Голливуда Уиллом Смитом

Криштиану Роналду отметил день рождения в кругу семьи (особенно ценно после скандала с нарушением ковид-правил в Италии на недавнем праздновании со своей девушкой Джорджиной)

Лионель Месси тоже проводит свободное время со своей супругой и сыновьями

Александр Кокорин перед дебютом в «Фиорентине» отправился с сыном на прогулку по улицам Флоренции

Валерий Карпин получил в свой день рождения торт от футболистов «Ростова»

Дарья Клишина не устает радовать подписчиков летними фотографими

Александр Соболев в годовщину перехода в «Спартак» спел «Знаешь ли ты»

Татьяна Навка показала фото из юности

Артемий Панарин сделал массаж своей собаке

Артем Дзюба сходил с детьми в развлекательный парк

Алина Загитова и Евгения Медведева стали гостьями шоу «Вечерний Ургант» перед стартом Кубка Первого канала, где они выступили с показательными номерами и стали капитанами двух команд звезд сборной России