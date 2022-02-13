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13 февраля, 23:30

Жена Овечкина вернулась в Москву, зимний экстрим Возняцки и Ефимова в теплой Калифорнии

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская вернулась в Москву с детьми
Каролин Возняцки, Анастасия Овечкина с сыном Сергеем, Юлия Ефимова.
Фото Instagram
Все самое интересное со страниц спортсменов за прошедшую неделю.

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