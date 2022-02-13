Жена Овечкина вернулась в Москву, зимний экстрим Возняцки и Ефимова в теплой Калифорнии

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская вернулась в Москву с детьми

Все самое интересное со страниц спортсменов за прошедшую неделю.

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Жена Александра Овечкина Анастасия приехала с сыновьями в Москву

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