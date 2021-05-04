В Госдуме поздравили с победой российскую шашистку Тамару Тансыккужину

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу российской шашистки Тамары Тансыккужиной в матче за мировую шашечную корону. Матч запомнился инцидентом во время четвертого раунда, когда секретарь соревнований подошел к столу и убрал российский флаг.

«Я очень хочу ее поздравить! Она выиграла в очень нестандартной ситуации. Вокруг этого инцидента начала твориться настоящая шумиха, это тоже не прибавляет уверенности спортсменам. Наша спортсменка волевым образом подошла к этому турниру, несмотря на нездоровую атмосферу на чемпионате мира», — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев поблагодарил польскую шашистку Наталью Садовскую, которая убрала польский флаг в знак солидарности.

«Я хочу поблагодарить польскую соперницу. Ее поступок заслуживает уважения. Она уважает свою соперницу, а мы уважаем ее. Хочу еще раз обратить внимание на непрофессионализм организаторов с польской стороны. Так не делают», — сказал Свищев «СЭ».

Перед девятым раундом Тансыккужина уступала Садовской четыре очка. В ходе решающего раунда полька вышла вперёд и первой набрала 54 очка. Ей оставалось набрать лишь очко, чтобы завоевать титул. Однако россиянка сравняла счёт, а затем и одержала победу в ходе партий с укороченным контролем времени, выиграв шестую из них.

(Владимир Пушкарев)