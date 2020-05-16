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За отказ от тестирования при подозрении на коронавирус грозит штраф до 40 тысяч рублей

09:11
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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Россиянам, которые откажутся пройти тестирование при подозрении на коронавирус или не сообщат о своем месте пребывания после возвращения из-за границы, грозит штраф, сообщает ТАСС.

Это влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия»). Санкция этой статьи предусматривает штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Он грозит тем, кто заразился коронавирусом, контактировал с больными или прибыл в Россию из-за границы и при этом нарушил требования главного санитарного врача, его заместителя или должностных лиц Роспотребнадзора.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/

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