Вяльбе рассказала, как заставила депутата Госдумы Свищева выпить водки

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как заставила главу комитета Госдумы по спорту, президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева выпить водки.

«Знаете, мы периодически собираемся, зимники, президенты федераций, — цитирует Вяльбе РИА Новости. — И есть те, которые приходя в ресторан, говорят: «Не, я буду вино». А потом: «Хотя я Ленуську поддержу, тоже буду пить водку». Но это не собутыльники, никто из нас до поросячьего визга не упивается. Это просто нормальная компания. Есть такие, как депутат Свищев, он не пьет. Но ничего, он нормально с нами общается и без этого. Ничего страшного. Хотя один раз после бани мы его заставили полрюмочки выпить. Но это после бани, продай портки — но выпей!»

Ранее Вяльбе выступила против участия российских спортсменов на Олимпиаде в нейтральном статусе. Она заявила, что народ не поймет тех, кто в текущих условиях согласятся поехать на Игры без флага и гимна.

Свищев в сентября говорил, что в случае допуска на Олимпиаду российские спортсмены должны принимать участие. Он считает, что россияне будет выглядеть достойно, даже с нейтральным статусом.