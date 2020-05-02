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Во Франции готовы продлить карантин до 24 июля

18:28
Франция может продлить самоизоляцию до конца июля. Фото AFP
Франция может продлить самоизоляцию до конца июля. Фото AFP
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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что режим самоизоляции будет может быть продлен в стране до 24 июля в связи с пандемией коронавируса. Передает канал «France 24».

Веран утверждает, что прежние планы об отмене чрезвычайной ситуации во Франции будут «преждевременными» и «могут привести к усилению риска вспышки заболевания».

11 мая будут предусмотрены различные послабления по карантину в зависимости от уровня опасности пандемии. В магазинах и общественном транспорте ношение масок станет обязательным.

По словам Министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, в ближайшее время гражданам надо научиться жить с вирусом.

По последним данным Worldometers на 2 мая, во Франции всего выявлено 167 346 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 24 593 человека, выздоровело — 50 212.

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