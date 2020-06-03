Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

В России за сутки — 8 536 новых случаев коронавируса

10:40
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Теги:

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора на 10.40 по московскому времени 3 июня, за последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса. Из них 38,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 178 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 972 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 842), Московской области (736), Санкт-Петербурге (380), Свердловской области (357) и Нижегородской области (347).

Всего на данный момент в России 432 277 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровели 195 957 человек.

Остальные: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир