В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора на 10.40 по московскому времени 3 июня, за последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса. Из них 38,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 178 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 972 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 842), Московской области (736), Санкт-Петербурге (380), Свердловской области (357) и Нижегородской области (347).

Всего на данный момент в России 432 277 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровели 195 957 человек.