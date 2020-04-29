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В России за сутки — 5 841 новый случай коронавируса

10:53
Эпидемия коронавируса в Москве. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в Москве. Фото Reuters
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтвержден 5 841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1 830 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (220 человек), Московской области (686), Санкт-Петербурге (290), Нижегородской области (131) и Республике Северная Осетия (121).

Всего на день 29 апреля в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.

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