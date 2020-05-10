Число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве держится на стабильном уровне.

По данным Роспотребнадзора на день 10 мая, в Москве зафиксировано 5 551 новый случай заражения. За все время в Москве выявлено 109 740 заболевших коронавирусом.

В Москве за сутки отмечен самый большой прирост заболевших по стране. Далее идут Подмосковье (+1133) и Санкт-Петербург (+414).

Также в столице за сутки зафиксировано 1011 выздоровевших и 58 умерших. Всего выздоровело 13 790 человек, умерло 1068.