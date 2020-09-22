В Госдуме просят в приоритетном порядке вакцинировать от COVID-19 тренеров

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова попросила главу Минздрава Михаила Мурашко включить спортивных тренеров в группу риска, имеющую право на приоритетное вакцинирование от коронавирусной инфекции, информирует РИА «Новости».

«Прошу Вас также обратить внимание на такую категорию работников, как спортивные тренеры, осуществляющие спортивную подготовку, поскольку они находятся в ежедневном постоянном контакте с воспитанниками и спортсменами, проводят тренировочные мероприятия с большим количеством участников, как правило, детей разного возраста. Ввиду вышеизложенного, прошу Вас рассмотреть вопрос о включении такой категории в группу риска, с правом вакцинации в приоритетном порядке.

Одним из важнейших мероприятий является вакцинация населения, в особенности в приоритетном порядке лиц из группы риска. В такую группу входят сотрудники медицинских организаций, работники образовательных организаций, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей. Считаю, что спортивные тренеры также находятся в группе риска", — говорится в письме.