Пятиборцы разыгрывают миллион

С 25 по 28 мая в Москве будут разыграны медали открытого чемпионата России по современному пятиборью. Одновременно этот турнир станет II этапом Кубка Павла Леднева — серии соревнований, в которой принимают участие сильнейшие пятиборцы двух стран, России и Беларуси. Призовой фонд турнира составит один миллион рублей.

Российские и белорусские пятиборцы входят в мировую элиту этого вида спорта. Например, начиная с 2017 года чемпионаты мира среди женщин в личном первенстве выигрывали только спортсменки этих двух стран — россиянка Гульназ Губайдуллина и белоруски Анастасия Прокопенко (дважды) и Ольга Силкина. На чемпионате мира 2021 года в личном первенстве у мужчин россиянин Александр Лифанов стал серебряным призером, в женской эстафете первые два места заняли дуэты из Беларуси (Ирина Просенцова, Ольга Силкина) и России (Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова). Мужскую эстафету выиграли россияне Александр Лифанов и Максим Кузнецов, в смешанной эстафете белорусы Илья Полозков и Анастасия Прокопенко заняли второе место, а в командном первенстве у женщин сборная Беларуси завоевала бронзовые медали. Все эти спортсмены, кроме готовящейся стать мамой Баташовой, выступят и в Москве.

Кроме них на старт соревнований выйдут победители и призеры чемпионатов мира и Европы разных лет Кирилл Касьяник, Ярослав Радюк, Евгений Орел, Иван Хамцов (все — Беларусь), Анна Буряк, Аделина Ибатуллина, София Козлова, Светлана Лебедева, Анастасия Петрова, Анастасия Чистякова, Кирилл Беляков, Данил Калимуллин, Дмитрий Лукач, Егор Пучкаревский, Илья Шугаров (все — Россия), а также сильнейшие молодые атлеты, победители и призеры первенств мира и Европы 2021 года среди юниоров и кадетов Полина Аникеенко, Ангелина Добровольская, Мария Гнедчик, Дарья Лацевич, Анастасия Малашенока, Екатерина Сукора, Владислав Березовик, Владислав Жартун, Максим Марук, Владислав Мелкозеров, Владислав Нестеров (все — Беларусь), Виктория Сазонова, Мария Самойлова, Ксения Санева, Юлия Сергеева, Яна Соловьева, Андрей Бобров, Петр Борщев, Антон Гадецкий, Егор Громадский, Мурат Гучаков, Владимир Заболотских, Владимир Зелепутин, Кирилл Мануйло (все — Россия).

Расписание соревнования:

25 мая (среда). Полуфинал (мужчины)

26 мая (четверг). Полуфинал (женщины)

27 мая (пятница). Финал (мужчины)

8:30. Плавание

9:45. Фехтование

13:40. Верховая езда

15:40. Лазер-ран

16:40. Церемония награждения

28 мая (суббота). Финал (женщины)

8:30. Плавание

10:00. Фехтование

13:40. Верховая езда

15:30. Лазер-ран

16:40. Церемония награждения