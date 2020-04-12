Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
13:57
В США из-за распространения коронавирусной инфекции впервые в истории объявлен режим крупного бедствия на общефедеральном уровне, сообщает CNN.
11 апреля президент США Дональд Трамп выступил с заявлением и объявил о введении режима КБ в Вайоминге, который стал последним из 50 штатов, где были приняты соответствующие меры.
В США количество зараженных составляет 533 115 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. Количество летальных исходов — 20 580, выздоровело — 30 502.
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