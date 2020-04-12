Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

13:57
Дональд Трамп. Фото AFP
Дональд Трамп. Фото AFP
Теги:

В США из-за распространения коронавирусной инфекции впервые в истории объявлен режим крупного бедствия на общефедеральном уровне, сообщает CNN.

11 апреля президент США Дональд Трамп выступил с заявлением и объявил о введении режима КБ в Вайоминге, который стал последним из 50 штатов, где были приняты соответствующие меры.

В США количество зараженных составляет 533 115 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. Количество летальных исходов — 20 580, выздоровело — 30 502.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир