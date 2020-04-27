В мире больше 3 миллионов зараженных коронавирусом

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 6 198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 50 летальных исходов.

За сутки в России полностью выздоровели 579 человек. Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 871 человек), Московской области (638), Нижегородской области (207), Республике Дагестан (167) и Санкт-Петербург (161).

Всего на день 27 апреля в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исходов, выздоровели 7 346 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 11.00 по московскому времени 27 апреля в мире зарегистрировано 3 002 887 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 207 080 летальных исходов, выздоровели 882 482 человека.

В США количество зараженных составляет 987 322 человека — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (226 629) и Италия (197 675).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (55 415), Италии (26 644) и Испании (23 190).