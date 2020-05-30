Коронавирус в России и мире 30 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 29 на 30 мая в мире зарегистрированы 5 993 446 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 365 403 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 2 650 415 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 788 717 человек). Далее идут Бразилия (450 079), Россия (387 623), Испания (285 644), и Великобритания (271 222). После этой пятерки — Италия (232 248), Франция (186 835), Германия (183 019), Индия (173 491), Турция (162 120), Иран (146 668) и Перу (141 779).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (104 383), Великобритании (38 161), Италии (33 229), Франции (28 714) и Бразилии (27 276). Далее идут Испания (27 121), Бельгия (9 430), Мексика (9 044), Германия (8 594), Иран (7 677), Канада (6 979), Голландия (5 931) .

Больше всего выздоровевших людей — в США (518 007). Далее идут Испания (196 958), Бразилия (193 181),Германия (164 100), Россия (159 257), Италия (152 844), Турция (125 963), Иран (114 931), Индия (82 627), Китай (78 291) и Франция (67 803).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 29 мая всего зарегистрировано 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исходов, выздоровело 159 257 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.