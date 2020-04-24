Коронавирус в России и мире 24 апреля: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 23 на 24 апреля в мире зарегистрированы 2 710 089 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 190 101 смерть из-за осложнений после заражения вирусом, 743 510 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (876 174 человека). Далее идут Испания (213 024), Италия (189 973), Франция (158 183) и Германия (151 784). После этой пятерки — Великобритания (138 078), Турция (101 790), Иран (87 026) и Китай (82 798).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (49 651), Италии (25 549), Испании (22 157), Франции (21 856) и Великобритании (18 738). Далее идут Бельгия (6 490 из 42 797), Иран (5 481), Германия (5 404) и Китай (4 632).

Больше всего выздоровевших людей — в Германии (103 300). Далее идут Испания (89 250), США (85 010), Китай (77 207), Иран (64 843), Италия (57 576), Франция (42 088), Бразилия (26 573 из 49 492) и Швейцария (20 600 из 28 496).

По данным Роспотребнадзора на день 23 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровели 4 891 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется