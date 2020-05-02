Коронавирус в России и мире 1 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 1 на 2 мая в мире зарегистрированы 3 389 933 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 239 029 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 1 076 487 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 124 676 человек). Далее идут Испания (242 988), Италия (207 428), Великобритания (177 454) и Франция (167 348). После этой пятерки — Германия (163 936), Турция (122 392), Россия (114 431), Иран (95 646), Бразилия (91 589) и Китай (82 874).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (65 510), Италии (28 236), Великобритании (27 510), Испании (24 824) и Франции (24 594). Далее идут Бельгия (7 703), Германия (6 708), Бразилия (6 329), Иран (6 091), Голландия (4 893) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (158 993). Далее идут Испания (142 450), Германия (126 900), Италия (78 249), Китай (77 642), Иран (76 318), Турция (53 808), Франция (50 212), Бразилия (38 039) и Швейцария (23 900).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 1 мая всего зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется