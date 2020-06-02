Коронавирус в России и мире 2 июня: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 1 на 2 июня в мире зарегистрированы 6 343 320 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 376 295 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 2 886 794 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 852 839 человек). Далее идут Бразилия (519 704), Россия (414 878), Испания (286 718), и Великобритания (276 332). После этой пятерки — Италия (233 197), Индия (198 370), Франция (189 220), Германия (183 765), Перу (170 039), Турция (164 769), Иран (154 445) и Чили (105 159).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (106 649), Великобритании (39 045), Италии (33 475), Бразилии (29 534) и Франции (28 833). Далее идут Испания (27 127), Мексика (9 930), Бельгия (9 486), Германия (8 618), Иран (7 878), Канада (7 325), Голландия (5 962).

Больше всего выздоровевших людей — в США (608 159). Далее идут Бразилия (206 555), Испания (196 958), Россия (175 877), Германия (165 900), Италия (158 355), Турция (128 947), Иран (121 004), Индия (95 754), Китай (78 307).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 1 июня всего зарегистрировано 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.